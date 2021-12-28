Новости

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина

16 05447
Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина
Сегодня, 28 декабря, Кабмин уволил заместителя министра образования Игоря Гарбарука.

Об этом сообщила в телеграмме нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению", - отметила она.

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина 01

Напомним, ранее возник настоящий скандал вокруг Гарбарука. Как выяснилось, заместитель министра образования и науки Игорь Гарбарук является директором общественной организации "Национальный интерес Украины", занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров.

Также смотрите: Заместитель председателя МОН Гарбарук возглавляет ОО, занимавшуюся дискредитацией антикоррупционеров. ФОТО

Отметим также, что в украинских соцсетях обсуждают фото, на котором чиновники, в частности, заместитель министра образования Игорь Гарбарук и мэр Львова Андрей Садовой, в кабинете последнего стоят рядом с молодой женщиной в откровенном платье.

Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина 02
Кабмин уволил замминистра образования Гарбарука по его заявлению, - Гришина 03

Ею оказалась 27-летняя юристка Кристина Тишкун, представившаяся помощницей Гарбарука. А еще она – директор компании "БК ЗАБУДОВА", которая занимается покупкой и продажей недвижимости.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.

Топ комментарии

  • Орест Орест
    Юристка а оделась как монашка из немецкой короткометражки. Как то с французом сидели в Премьер Палаце в Киеве, зашла в бар такая же юристка. Француз меня спрашивает: "Это праститутка?", видимо ее вечерний наряд дал ему повод так думать. Говорю - хз... сейчас трудно определить. Француз подумал и говорит: "Да, ты прав. У вас даже жены олигархов одеваются как праститутки!"
  • Tychus Findlay
    Поховала "сосна" кар'єру успішного, зеленого політика))
  • Орест Орест
    Это эскортница на зарплате из бюджета.....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости