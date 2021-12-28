В 2021 году 1 км дорог обходился на 19% дешевле, чем в 2019 году, - Кубраков

Несмотря на увеличение объемов дорожных работ, цена 1 км дорог в 2021 году стоила государству меньше, чем в 2019 году. А по сравнению с предыдущим годом выросла всего на 1,5%.

Об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кубракова, в 2019 году 1 км дорог обходился государству в 25,2 млн гривен, в 2020 году - 20,4 млн гривен, в 2021 году - 20,7 млн гривен.

"Мы доказали, что государственные средства могут тратиться эффективно. Строить в Украине масштабно, быстро, а главное – качественно – возможно. 5 098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений – это результаты, которые нам удалось получить по итогам года", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что за 2 года выполнения программы президента "Большая стройка" было обновлено и построено 13 860 км дорог. Для сравнения, это больше, чем за предыдущие 10 лет: в 2009-2019 сделали всего 10 603 км.

Среди крупнейших проектов "Большой стройки", находящихся в работе, Кубраков назвал продолжение строительства Запорожского и начало возведения Кременчугского мостов, обновление на 97% самой длинной трассы страны М-30 Стрый – Изварино, запуск процедуры строительства Киевской обходной дороги, обновление за рекордные 90 дней 116 км дороги Немиров – Ямполь.

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"Именно этот маршрут станет основным в путешествии между столицами Украины и Молдовы. Также в этом году мы уже приступили к строительству Ямпольского моста через реку Днестр", - уточнил министр.

Одновременно с ремонтами развивают и сеть комплексов "взвешивания-в-движении" (WiM), которых до конца декабря установят 102 по стране.

"Нам удалось расшевелить отрасль, и ее уже так просто не остановишь. Теперь я могу с уверенностью говорить, что при наличии финансирования мы сможем обновить еще 15 тыс. км дорог общего использования до конца 2024 года", - добавил Кубраков.

Ранее сообщалось, что за первые два года программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" было отремонтировано и построено 560 мостов и мостовых переходов. В планах на следующие 2 года – сделать еще 810.

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