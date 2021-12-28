Начальник Ивано-Франковской таможни уведомлен о подозрении, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора уведомлен о подозрении начальник Ивано-Франковской таможни Государственной таможенной службы Украины и его сообщник в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, начальник региональной таможни организовал схему вымогательства и получения средств от субъектов хозяйственной деятельности за беспрепятственное таможенное оформление грузов. Создав условия, при которых предприниматели вынуждены предоставлять неправомерную выгоду во избежание длительного таможенного контроля, начальник региональной таможни через посредников получал от одного субъекта хозяйствования около 10000 долларов США.

При получении части неправомерной выгоды в размере 2400 долларов США правоохранители задержали посредника, который должен был передать эти средства руководителю региональной таможни через его помощника.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Полтава, оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Как сообщалось, ранее на Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов.