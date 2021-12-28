Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"
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Замминистра обороны Анна Маляр назвала петицию об отмене приказа о военном учете для женщин "нормальным демократическим процессом", но отметила, что причин для паники нет.
Об этом она сказала в эфире на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Она подчеркнула, что никого из женщин в армию не будут забирать.
"Паника и испуг безосновательны – это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", – сказала заместитель главы Минобороны, комментируя петицию об отмене приказа.
Она также уточнила, что в случае возникновения "трудных" ситуаций в стране женщины-юристы будут выполнять функции юристов, журналисты – журналистов.