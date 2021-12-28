Новости • Война

Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"

10 396122
Минобороны о петиции по отмене воинского учета: "Паника и испуг безосновательны - это никак не изменит жизнь женщин"
Замминистра обороны Анна Маляр назвала петицию об отмене приказа о военном учете для женщин "нормальным демократическим процессом", но отметила, что причин для паники нет.

Об этом она сказала в эфире на канале "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Она подчеркнула, что никого из женщин в армию не будут забирать.

"Паника и испуг безосновательны – это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", – сказала заместитель главы Минобороны, комментируя петицию об отмене приказа.

Она также уточнила, что в случае возникновения "трудных" ситуаций в стране женщины-юристы будут выполнять функции юристов, журналисты – журналистов.

Также читайте: Минобороны работает над переведением воинского учета в онлайн-формат, - Маляр

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Слушайте, вы, твари лживые - хватит нам врать! Ваши успехи в управлении государством мы уже видим во всех сферах, а не только в военной! Вы довели страну до полного пи**ца, против которого даже 90-е легкой прогулкой выглядят! "Лисапетные батальоны" со своих корабельных сосен комплектуйте.
  • Oljik
    Паніка і переляк свого часу зробила з уклоніста першу особу в державі.)))
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так с какого штрафы за эту хрень ,если она вообще ничего для зекрыс не значит?правильно ,забрать последнее бабло даже у беременных и у бабушек
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости