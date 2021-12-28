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НАТО необходимо предъявить России встречные требования, - Минобороны Литвы

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НАТО необходимо предъявить России встречные требования, - Минобороны Литвы
Североатлантический альянс в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности России должен выдвинуть встречные. С таким предложением выступил во вторник министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные западом красные линии были не раз Кремлем нарушены", - заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Арвидас Анушаускас также отметил, что у него нет больших ожиданий в отношении запланированных на январь переговоров между Россией и США, на которых планируется обсудить контроль над ядерным оружием и растущую напряженность вокруг Украины.

По мнению главы Минобороны Литвы, требования России нарушают международное право и не обеспечат стабильности в Восточной Европе.

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Топ комментарии

  • Georg Lotar Georg Lotar
    На борзоту відповідати треба виключно силою! Скот людської мови не розуміє!
  • я гражданин Украины
    все вірно - і висунути такі , щоб торги починалися від нафуй із Криму, виплати за окупацію у трильонахз Єлені, нафуй із Донбасу ...- ну і далі по списку....
  • олег дулик
    Якщо москалі хочуть повернутись в 1997рік то їм треба вийти з Грузії і України а Путіну надіти адідасівський костюм і відшукати чемоданчик Собчака.
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