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Перспектив отключения России от SWIFT нет, – МИД РФ

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Перспектив отключения России от SWIFT нет, – МИД РФ
Риторика по отключению России от международной межбанковской системы SWIFT наблюдается постоянно, однако реальных перспектив соответствующего шага нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается. Мы отмечали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой", - сказал он.

По его словам, SWIFT – международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Как США собираются реализовывать свои угрозы по отключению России от системы – непонятно.

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям", - подчеркнул Биричевский.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Отключать надо было в 14 году, после Крыма. А еще лучше - в 2008 после Абхазии. Но нет, откормили монстра, который теперь ультиматумы всей Европе ставит, а та и хвост поджала.
  • Ex perd
    Не в тему, але в нарасії тридцять третя авіакатастрофа за рік все таки відбулась. Побажаємо в наступному році перевершити це досягнення.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дурень думкою багатіє...
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