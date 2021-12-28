Перспектив отключения России от SWIFT нет, – МИД РФ

Риторика по отключению России от международной межбанковской системы SWIFT наблюдается постоянно, однако реальных перспектив соответствующего шага нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается. Мы отмечали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой", - сказал он.

По его словам, SWIFT – международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии. Как США собираются реализовывать свои угрозы по отключению России от системы – непонятно.

"Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям", - подчеркнул Биричевский.

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