Верховный суд РФ ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ по ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации", - огласила решение судья Алла Назарова.

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что организация подаст апелляцию на это решение.

"Сначала мы будем это обжаловать в отечественных судах. Надеюсь, что в конечном счете решение будет в нашу пользу. Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива. Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно", - сказал он.

Рачинский добавил, что полностью прекратить деятельность "Мемориала" невозможно, поскольку у организации есть структуры, не являющиеся юридическими лицами и не признанные иноагентами, остановить их работу не в силах прокуратуры.

По его словам, до рассмотрения апелляции на решение суда никаких изменений в работе организации не произойдет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в России пытаются ликвидировать старейшую в стране правозащитную организацию "Мемориал". Генпрокуратура РФ требует закрыть его из-за того, что "Мемориал" не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Евросоюз призывал РФ отказаться от планов ликвидации "Мемориала".

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