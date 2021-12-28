В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую в случае заболевания COVID-19

Ряд симптомов во время заболевания COVID-19 могут свидетельствовать о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, такие симптомы, как боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя, сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%, нарушение сознания, свидетельствуют о том, что лучше вызвать скорую помощь.

Окончательное решение о необходимости госпитализации уже примет врач после обследования.

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"Не откладывайте заботу о здоровье на "после праздников". Консультируйтесь с семейным врачом и следуйте рекомендациям по лечению!" – отметили в Минздраве.