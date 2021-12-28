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В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую в случае заболевания COVID-19

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В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую в случае заболевания COVID-19
Ряд симптомов во время заболевания COVID-19 могут свидетельствовать о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, такие симптомы, как боль в грудной клетке, одышка в состоянии покоя, сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%, нарушение сознания, свидетельствуют о том, что лучше вызвать скорую помощь.

Окончательное решение о необходимости госпитализации уже примет врач после обследования.

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"Не откладывайте заботу о здоровье на "после праздников". Консультируйтесь с семейным врачом и следуйте рекомендациям по лечению!" – отметили в Минздраве.

В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую в случае заболевания COVID-19 01

Топ комментарии

  • Марина Лисицкая
    Кияны живут в другом мире....

    Я не знаю, что в борисполе.

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    Когда один анализ 200 грн стоит!!!!!

    И пусть народ рассудит кто прав, многочисленные боты или я.
  • Мистер Икс 00711c20
    Короче говоря ,на последнем издыхании попробуйте позвонить в скорую .
  • Омерзительный
    Домашнего (или семейного) врача вызвать невозможно. Они больше по вызовам не ходят после великой реформы от Супрун.
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