Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора

Карачуновское водохранилище, находящееся вблизи Кривого Рога, было возвращено государству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, возвращения добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4500 га стоимостью около 407 млн ​​грн для рыбохозяйственной деятельности.

Кроме того, общество обязано вернуть водный объект государству.

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