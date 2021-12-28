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Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора

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Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора
Карачуновское водохранилище, находящееся вблизи Кривого Рога, было возвращено государству.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, возвращения добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4500 га стоимостью около 407 млн ​​грн для рыбохозяйственной деятельности.

Кроме того, общество обязано вернуть водный объект государству.

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Топ комментарии

  • Орест Орест
    Значит не будет...
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    після такої ж операції на водосховищі в радушному, місто кривий ріг з усім металургійним комплексом буде у продавців води в заложниках
  • siveryanin
    Повернули,щоб віддати Юзіку.Може хоча б там його срака вміститься,раз у депутатське крісло не влазить.
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