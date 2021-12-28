Карачуновское водохранилище в Днепропетровской области вернули государству, - Офис Генпрокурора
6 44519
Карачуновское водохранилище, находящееся вблизи Кривого Рога, было возвращено государству.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, возвращения добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры.
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4500 га стоимостью около 407 млн грн для рыбохозяйственной деятельности.
Кроме того, общество обязано вернуть водный объект государству.