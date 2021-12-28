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Netflix ответил на возмущение Ткаченко по поводу "карикатурного" изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"

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Netflix ответил на возмущение Ткаченко по поводу "карикатурного" изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"
Министр культуры Александр Ткаченко написал письмо в Netflix, в котором изложил несколько замечаний по поводу нового сезона сериала "Эмили в Париже", где появилась героиня-украинка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в комментарии dev.ua министр рассказал, что получил ответ.

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали. Договорились, что в 2022 году будем более в тесном контакте, чтобы предотвратить подобные случаи", - сказал Ткаченко.

Министр считает, что хоть такое некорректное изображение украинки в сериале и является художественным образом, но мы все имеем абсолютное право негодовать по этому поводу.

"Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинской национальности в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев", - пояснил он.

По его мнению, эта ситуация поднимает важный вопрос - имиджа Украины за рубежом.

Ранее сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко возмущен тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создали "карикатурный образ украинки": Ткаченко возмутил новый сезон сериала "Эмили в Париже", будет обращаться к Netflix

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Топ комментарии

  • Bodalux
    А слабо Ткаченкові висловити зауваження, щодо "карикатурного" і "образливого" зображення українців в "шедеврах" шапіто-95)
    Але "это другое", "творчество" бл...ть...
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    может пропустил? - а за Украину-"порноактрису" местное чмо-недохйло перед Украинцами уже извинилось?
  • vadym sestritsyn
    А шо "СКОТЫ"????
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