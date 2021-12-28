Реакция мира на агрессию России может стать предупреждением Китаю по Тайваню, - Маркарова

Украина считает ошибочной точку зрения некоторых американских экспертов, что США следует поставить ситуацию в отношении агрессивных действий России против Украины на паузу и сосредоточиться на вызовах со стороны Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию "Левый берег".

"Мы иногда слышим, как отдельные американские эксперты (некоторые из них существуют не без помощи нашего северного соседа) говорят, что нужно поставить историю с Россией на паузу и взяться за Китай. Мы рассматриваем такую ​​точку зрения - если демократический мир хочет демотивировать Китай от плохих действий в будущем, он должен сегодня отреагировать на агрессивные действия России против Украины", - сказала Маркарова.

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Комментируя предположение, что согласие Вашингтона на диалог с Россией обусловлено в первую очередь вызовами для США со стороны Китая, посол отметила, что "таких линейных решений в геополитике не существует".

"Кроме того, нельзя договариваться с государствами, которые не очень предсказуемы. Наша позиция ясна: борьба, которую ведет Украина - это борьба за демократию. На нас напали именно потому, что мы выбрали для себя демократический, евроатлантический путь. Россия и Китай – это все-таки автократические государства. Нельзя решить проблему с одной автократической страной, договорившись с другой автократией", – уверена дипломат.