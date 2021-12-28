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Шипы "Омикрона" сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану: вирус теперь реже поражает легкие, - исследование

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Шипы "Омикрона" сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану: вирус теперь реже поражает легкие, - исследование
Из-за многочисленных мутации S-шип коронавируса у более заразного "Омикрон"-штамма утратил способность эффективно проникать в клетки. Другими словами, вирус теперь реже спускается в легкие и поражает там альвеолы; основная вирусная нагрузка идет на бронхи, верхний отдел дыхательной системы.

Об этом в препринте bioRxiv пишет международная группа микробиологов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Чтобы вирусная частица, которая прикрепилась S-шипом к рецептору на мембране клетки, проникла внутрь, его должен расщепить клеточный фермент TMPRSS2. Его очень много в клетках легких, что при дельте и прошлых штаммах способствовало сильной вирусемии в альвеолах и развитию пневмонии.

Однако у "Омикрона" S-шип больше не расщепляется TMPRSS2, либо этот процесс проходит не до конца, или дольше, чем ранее: "мешают" множество дефектов шипа из-за мутаций.

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"Несмотря на три мутации, которые, как предсказано, благоприятствуют расщеплению шипа S1/S2, наблюдаемая эффективность расщепления существенно ниже, чем для дельты", – говорится в тексте. Теперь, потеряв способность пронзать мембрану активно, "Омикрон" дольше и сложнее проникает в клетку за счет эндоцитоза – обычного поглощения веществ клеткой посредством "впячивания" мембраны с образованием пузырьков.

Кроме того, частицы дельта-коронавируса хорошо избегают антительного иммунитета, переходя из клетки в клетку по синцитию – цитоплазматическим мостикам между ними (то есть, в значительной степени не покидая клетки, где их нейтрализовали бы антитела). "Омикрон" же, пишут исследователи, плохо образует синцитии.

У хомяков, инфицированных "Омикроном", в легких была обнаружена намного более низкая вирусная нагрузка по сравнению с животными, зараженными первоначальным вариантом коронавируса, причем в этом органе не было обнаружено инфекционного вируса.

Шипы Омикрона сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану: вирус теперь реже поражает легкие, - исследование 01

Более того, исследование легких хомяков с "Омикроном" не выявило признаков перибронхиального воспаления или бронхопневмонии.

Шипы Омикрона сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану: вирус теперь реже поражает легкие, - исследование 02

Эти новости, полагают авторы препринта, вселяют определенный оптимизм – возможно, это указывает на снижение частоты и тяжести коронавирусных пневмоний от "Омикрона" у людей.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    Пояснення на кшталт цього наприклад

    - Почему вы продолжаете называть белый цвет белым?
    - А как надо называть белый цвет?
    - Зелёным, конечно.
    - Как это? Почему?
    - Вы разве не знаете? Еще вчера Всемирная Организация Цветообозначения порекомендовала называть белый цвет зелёным.
    - А зеленый тогда как теперь называть?
    - Идут консультации. Надо подождать.
    - Но ведь это идиотизм.
    - Нет. В ВОЦ сидят специалисты. Они лучше знают как называть цвета.
    - Но ведь белый цвет не перестанет быть белым, если кто-то решит его называть по другому.
    - Конечно, перестанет. Поначалу будет не удобно, но потом все привыкнут.
    - Да зачем это надо?
    - Там лучше знают. Они специалисты.
    - И что? Теперь вместо фразы «во всём белом свете» надо будет говорить ‌«во всём зеленом свете»? «Черным по зеленому написано»? Да как вы себе это представляете?
    - Думаю, это решается очень просто. Эти фразы запретят и за их использование будут штрафовать.
    - Штрафовать?
    - Конечно. Как вас упёртых еще образумить то? Ведь, если неправильно называть цвета, представляете какой бардак начнётся?
  • A San
    Та вони ж вже готують пояснення , чому легка форма це ще гірше . А відмінять поки не збираються.
  • Eugen Mk
    Обязательная вакцинация не имела и не имеет никакого смысла если не гарантирует хотя бы 90% результата.
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