Полицейские проверяют информацию о минировании ТРЦ на проспекте Бандеры в Киеве: посетителей и персонал эвакуируют

На месте происшествия работают профильные службы. Проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, на электронный адрес торгово-развлекательного заведения на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы поступило письмо о минировании учреждения.

Для проверки информации на место выехали взрывотехники, кинолог со служебной собакой и другие профильные службы.

В настоящее время идет проверка, проводится эвакуация посетителей и персонала ТРЦ.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Оболонском управлении столичной полиции. По результатам проверки происшествия будет дана ​​правовая квалификация.

Как известно, по адресу проспект Степана Бандеры, 36 находится торгово-развлекательный центр "Блокбастер молл".

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