Канадские инвесторы демонтируют солнечную электростанцию на Днепропетровщине из-за конфликта с олигархом Коломойским

Канадская энергетическая компания TIU, которая три года назад запустила мощную солнечную электростанцию ​​вблизи Никополя, демонтирует оборудование и покидает Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Система правосудия оказалась неспособна защитить наши инвестиции в Никополе. Поэтому мы решили уйти оттуда", - отметил гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Эта история иностранных инвестиций в Украину имела все шансы стать историей успеха, рассказывает Юркович. Сам президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.

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Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Простой идет, ремонт никто не ведет, жалуется Юркович. А между тем от владельцев ферросплавного раздалось предложение продать объект за бесценок, возмущается инвестор.

Попытка обжаловать в судах провалилась. Суд первой инстанции требований истца не удовлетворил, апелляционный суд постановил ни нашим, ни вашим. В то же время, судьи один за другим брали самоотводы, рассказывает гендиректор TIU. По его словам, никто не решается перейти дорогу олигархам.

Ответчик – Никопольский ферросплавный – свою позицию объясняет так: канадские инвесторы шантажируют завод, не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети. Мол, срочный ремонт необходим, в противном случае существует угроза аварийного отключения.

В организации, занимающейся медиацией бизнес споров, говорят: знают о деле канадской компании, получали от инвесторов жалобу. Но не могут вмешиваться, пока суд не поставит последнюю точку.

В TIU сняли видеоролик, адресованный президенту Зеленскому. Однако ответа от главы государства в TIU не дождались.

Следовательно канадские бизнесмены после долгих скитаний в судах и миллионных потерь из-за простоя решили, что лучше будет солнечную электростанцию ​​в Никополе разобрать. Так она "по крайней мере, не достанется олигархам как приз", говорит Юркович.

Журналисты обратились в Никопольский ферросплавный завод, а также в Офис президента с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако ответа так и не получили.

Отметим, что компания TIU Canada работает на рынке Украины с 2016 года. Никопольский завод ферросплавов принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.