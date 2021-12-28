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США готовы к переговорам с РФ по гарантиям безопасности 10 января, - американский Совет нацбезопасности

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США готовы к переговорам с РФ по гарантиям безопасности 10 января, - американский Совет нацбезопасности
В администрации США подтвердили, что готовы провести консультации с РФ по теме гарантий безопасности 10 января.

Об этом сообщает во вторник телеканал CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"США ждут возможности провести переговоры с РФ на тему стратегической безопасности 10 января", - приводит телеканал заявление представителя американского Совета национальной безопасности.

"На переговорах Россия сможет выразить свои опасения. Мы, в свою очередь, сможем выразить обеспокоенность по поводу действий России. В то же время мы будем придерживаться принципа, согласно которому решения относительно наших союзников и партнеров не могут приниматься без участия этих самих союзников и партнеров", - отмечается в заявлении.

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В Совете нацбезопасности США прогнозируют, что "будут темы, по которым мы можем достичь прогресса, а также темы, по которым между нами будут разногласия. В этом заключается дипломатия".

Ранее сообщили в МИД РФ, что российско-американские межведомственные консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Та везіть вже кнопку перезавантаження.Ви ж саме цього і хочете
  • Sophia-Maria Duglass
    Вот если пишет российский Интерфакс , то конечно фраза у них заучит так «"США чекають на можливість»
    А в прямом переводе она звучит иначе 😀😀😀
  • Маркиз
    Д - деградация

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