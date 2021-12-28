Новости

Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City

7 56217
Разработчик monobank планирует стать резидентом спецрежима Дія City
Компания Fintech Band, разрабатывающая monobank, планирует стать резидентом спецрежима Дія City.

Об этом соучредитель компании Олег Гороховский сообщил в интервью газете НВ.

"Мы станем резидентами Дія City. Там интересная система налогообложения, понятная прозрачная система оплаты для IT-специалистов. У нас куча айтишников. Конечно, мы пойдем туда", - говорится в сообщении издания.

Мобильный банк monobank – успешный совместный проект Fintech Band из Universal Bank.

Читайте также: До конца года банки начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка", - Федоров

Дія City – это специальный правовой и налоговый режим для развития ИТ-индустрии в Украине. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, спецрежим заработает в начале 2022 года.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Канадцы уже на работались, удочки сворачивают, здесь могут рыбачить только местные олигархи-ворюги.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    вже час розробникам монобанку замахнутись на розробку стерео банку
    я вже не кажу про долбі діджитал 5.1
  • віктор федорович 31ee1569
    Monobank (укр. монобанк) - український інтернет-банкінг, створений 2017 року. Для роботи використовується банківська ліцензія Універсал Банку, що входить до групи TAC і належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку[2].
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости