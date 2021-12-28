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Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

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Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС
С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Сообщается, что укранские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

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