С 30 декабря Волынь и Запорожская область выходят из "красной" зоны, - решение госкомиссии ТЭБ и ЧС

Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областей.

Такое решение было принято сегодня во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал министра Кабмина Олега Немчинова.

Он также напоминает, что с 6 декабря на Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпиднебезопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, после сегодняшнего заседания Госкомиссии с 30 декабря все регионы Украины будут находиться на желтом уровне эпидопасности.