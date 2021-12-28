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ВСУ получат в январе 2022 года мобильный госпиталь от Германии, - Резников

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ВСУ получат в январе 2022 года мобильный госпиталь от Германии, - Резников
Украинские вооруженные силы получат в январе 2022 г. от правительства Германии мобильный госпиталь.

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ

"С 2014 года более 160 наших военных прошли лечение в Германии. Всего с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования".

Также благодаря нашим партнерам в январе 2022 украинские вооруженные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.

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Топ комментарии

  • Lopik Kocur
    Не брав би від них нічого.щоб потім не бути ім чимось зобовязаним. Кидають об'ідки з барського столу
  • Слава Шустрий
    Це замість протидронових гвинтівок щоб на кінець року у бухгалтерів дебет з кредитом зійшлися ? ((
  • Макс Колесниченко
    Вот немчура, хотят вместо оружия откупиться надувными палатками.
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