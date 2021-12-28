ВСУ получат в январе 2022 года мобильный госпиталь от Германии, - Резников
2 74227
Украинские вооруженные силы получат в январе 2022 г. от правительства Германии мобильный госпиталь.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ
"С 2014 года более 160 наших военных прошли лечение в Германии. Всего с 2014 года Германия предоставила более 13 миллионов евро на финансирование медицинских поставок и оборудования".
Также благодаря нашим партнерам в январе 2022 украинские вооруженные силы получат мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это", – написал министр.