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66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію", - Федоров

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66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію", - Федоров
На сегодняшний день 66% ФЛП зарегистрировано автоматически через "Дію". Хотя до запуска услуги в "Дії" только около 5% бизнеса регистрировались онлайн.

Об этом вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"А с мая мы запустили первую государственную услугу без чиновника - автофоп. Сейчас если вы заполняете заявку и все правильно, ваши данные автоматически попадают в реестр. Больше нет посредника в виде государственного регистратора, который обрабатывает вашу заявку. Чтобы получить услугу, переходите на портал : diia.gov.ua. Мы посчитали, что ранее государственный регистратор тратил где-то 21 минуту в среднем по стране на регистрацию ФЛП. А сейчас - все автоматически", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что это значительная экономия ресурсов и государственных регистраторов, которые могут тратить время на улучшение сервиса для других услуг. Именно такие услуги должны стать цифровым стандартом Украины.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Капитун
    Ну а як же? Як тільки зареєстрував ФОП - вже винен ЄСВ, починаючи з місяця реєстрації, навіть якщо діяльність ще не почалася і прибутків немає.
  • Герхард
    66% это сколько в абсолютных величинах?
    Бо, если всего зарегано 100 ФОПов на всю Украину, то в Дии аж 66 человек.

    А слабо сказать сколько ФОПов закрылось за это же время и сравнить?
  • DJ ZE baryga 73%
    Сьогодні, 28 грудня о 19:40 на 5 каналі Порошенко розповість нам і Зеленському про свої найближчі плани.
    Як там казав Парубій?
    - Буде весело...
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