Средняя заработная плата в Украине составляет 14,3 тыс. грн, - Госстат

Средняя заработная плата в Украине в ноябре составила 14282 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.

Как отметило статведомство, средняя номинальная заработная плата штатных работников в ноябре по сравнению с октябрем-2021 выросла на 1,7%, а в годовом исчислении – на 19,2%.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в ноябре-2021 по ноябрь-2020 наблюдался в Сумской (на 22,1%), Киевской (на 21,2%), Винницкой (на 21,1%), Житомирской ( на 21%), Черниговской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,2%), Черкасской и Полтавской (на 20,1%) областях и в Киеве (на 20,3%).

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Самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве – 21144 грн, самый низкий в Херсонской области – 11314 грн.

В ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания на 39,4%, в сельском хозяйстве – на 30,6%, в сферах информации и телекоммуникаций – на 28,8%, искусства, спорта и развлечений - на 25,8%, в образовании - на 24,6%, в сфере сделок с недвижимостью - на 21,8%, оптовой и розничной торговли - на 20,4%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы – на 20,1%, в финансовой и страховой деятельности – на 17,7%, на предприятиях промышленности – на 16,8%, в госуправлении и обороне – на 15%, в профессиональной, научной и технической деятельности – на 14 ,6%, в сфере административного обслуживания – на 13%, в строительстве – на 12,3%, в здравоохранении – на 12,1%, предоставлении других видов услуг – на 2,2%.