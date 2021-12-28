Будущий глава Мюнхенской конференции Гойсген обвинил Путина в сталинизме

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген (Christoph Heusgen), который на протяжении многих лет был советником эксканцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике, обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинского режима.

В интервью издательскому объединению Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) во вторник, 28 декабря, он также застерег от дальнейшего "экспансионизма" со стороны Москвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Гойсгена, "Путин живет в мире собственной ностальгии, где международное право не играет никакой роли", а также "прославляет Советский Союз и даже режим Сталина". Президент РФ "стремится к восстановлению российской империи, напоминающей Советский Союз", убежден немецкий политик.

Угрожая запретом историко-просветительского общества "Мемориал", занимающегося проработкой преступлений сталинской эпохи, Путин хотел бы продвинуть совсем другое понимание истории, не имеющее "ничего общего с Россией Сахарова, гласностью и перестройкой", говорит Гойсген.

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По мнению Гойсгена, ища повод для вторжения в Украину, Путин считает Соединенные Штаты Америки и Европу ослабленными после смены власти в США и Германии и вывода войск из Афганистана. Ситуацию с войсками РФ вблизи украинской границы немецкий политик воспринимает как вызывающую опасение.

Он призывает Берлин, Брюссель и Вашингтон четко определить свои позиции по отношению к Москве. "Мягкая реакция будет истолкована Путиным как слабость и будет только побуждать его экспансионистские желания", - подчеркивает бывший представитель ФРГ при Организации Объединенных Наций в интервью.

Гойсген считает, что президент США Джо Байден из-за необходимости решать, прежде всего, внутренние американские проблемы может уделять внешней политике лишь ограниченное внимание, поэтому Германия и Европа должны выступать на международной арене более активно.

Напомним, что Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) покинет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания на ней. Его заменит 66-летний Гойсген.