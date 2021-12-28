Относительно Гогилашвили открыто два уголовных производства, - ГБР

Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства по экс-заместителю министра внутренних дел Александру Гогилашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в первом уголовном производстве досудебное расследование осуществляется по факту возможного совершения Александром Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел Украины (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Второе – по факту возможного превышения служебных полномочий экс-чиновником при пересечении блокпоста в Донецкой области (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретаре президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

13 декабря Кабмин уволил заместителя главы МВД Гогилашвили.