Каналы Ахметова просят "Детектор Медиа" мониторить все информационное вещание страны для борьбы с пророссийскими нарративами

"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова обратилась в общественную организацию "Детектор Медиа" с просьбой на постоянной основе запустить мониторинг эфира телеканала "Украина24" и других информационных каналов для выявления пророссийских и антиукраинских нарративов.

Об этом говорится в заявлении медиа группы, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с "Детектор медиа", к которому мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группу Украина", а также основных украинских информационных телеканалов", - говорится в заявлении.

Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий.

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"Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними", - отметили в МГУ.

"Медиа Группа Украина" уверена, что гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине.

"Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войны с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу", - отмечается в заявлении.