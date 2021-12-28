Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром экономических и политических исследований им. О. Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинцам предлагали поразмыслить о ситуации, когда политики не могут участвовать в управлении государством. Только 30% из них смогли определиться, за кого бы они в таком случае голосовали.
Больше голосов получил бы журналист Дмитрий Гордон (9% среди всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).
Результаты других лиц таковы:
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Журналист Виталий Портников – соответственно 6% и 20% голосов;
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Журналистка Наталья Мосейчук – 4% и 12%;
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Врач Евгений Комаровский – 4% и 10%;
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Журналист Дмитрий Спивак – 3% и 8%;
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Журналист-путешественник Дмитрий Комаров – 3 и 7%;
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Певец Олег Винник – 2% и 4%;
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Спортсмен Василий Ломаченко – 2% и 4%;
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Писатель Лесь Подервянский – 1% и 4%;
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Спортсмен Александр Шовковский – 1% и 3%;
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Певица Ольга Полякова – 1% и 1%;
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Блоггерша София Стужук – 0,1% и 0,2%.
К ситуации, в которой все существующие политсилы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством, негативно отнеслись бы 35% украинцев, положительно – 25%. 23% было бы безразлично, 17% не определились с ответом.
Среди социальных групп, представителям которых они бы в таком случае доверили управление государством, респонденты чаще всего называли представителей общественных организаций, активистов (28%), представителей местного самоуправления (25%), преподавателей университетов, ученых (23%), ветеранов АТО/ООС, добровольцев, военнослужащих (22,5%), волонтеров (18,5%).
Доверить в такой ситуации управление государством одной из промышленно-финансовых групп согласны только 22% респондентов. С ним половина (или 11% всех опрошенных) выбрали бы ФПГ Рината Ахметова, 4,5% всех опрошенных - ФПГ Виктора Пинчука, 2,5% - ФПГ Игоря Коломойского, 2% - ФПГ Вадима Новинского, 0,7% - Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрия Косюка, 0,5% - ФПГ Андрея Веревского.