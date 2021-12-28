"Мемориал" не собирается прекращать работу в России
Об этом говорится в заявлении правления "Мемориала", сообщает Цензор.НЕТ.
Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник Международное историко-просветительское общество "Мемориал". "Конечно, мы будем опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными нам путями. И мы найдем законные способы продолжать нашу работу", - говорится в сообщении.
"Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом - залог ее будущего. Смешно думать, что судебная ликвидация Международного Мемориала снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики", - отметили в правлении организации.