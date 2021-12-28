"Слуги народа" внесли в ВР законопроект о добровольном военном учете для женщин
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Соавторами законопроекта являются 58 депутатов от "СН" и других фракций.
Об этом сообщил в телеграмме "слуга народа" Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.
"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на военный учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", - написал он.
Бужанский отметил, что соавторами законопроекта стали 58 депутатов от "Слуги Народа" и других фракций.
"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из минобороны", - добавил он.