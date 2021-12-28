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"Слуги народа" внесли в ВР законопроект о добровольном военном учете для женщин

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"Слуги народа" внесли в ВР законопроект о добровольном военном учете для женщин
Соавторами законопроекта являются 58 депутатов от "СН" и других фракций.

Об этом сообщил в телеграмме "слуга народа" Максим Бужанский, передает Цензор.НЕТ.

"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на военный учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков", - написал он.

Бужанский отметил, что соавторами законопроекта стали 58 депутатов от "Слуги Народа" и других фракций.

"Извините, дорогие женщины, все, что могу сказать по этой инициативе чиновников из минобороны", - добавил он.

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Топ комментарии

  • DJ ZE baryga 73%
    Срати на слуг уродів!

    Сьогодні у селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення 93-ї ОМБр Холодний Яр


  • DJ ZE baryga 73%
    З поверненням додому!!!
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Слуги народа нехай з початку самі постануть на той облік,бо більша половина тих слуг взагалі не знає що таке армія.
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