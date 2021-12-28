Столтенберг и Трасс обсудили российские войска возле Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудили наращивание Россией военных сил возле Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поговорил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о ничем не провоцированном и непонятном наращивании Россией (военного присутствия. - Ред.) в Украине и вокруг нее", - написал Столтенберг в Twitter.

Он в очередной раз отметил, что Североатлантический альянс открыт для диалога с Россией.

"Действия НАТО носят оборонительный характер и пропорциональны, и мы по-прежнему открыты к диалогу", - сказал генсек НАТО.

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Столтенберг также напомнил, что призвал в январе провести встречу в рамках Совета Россия-НАТО.

Ранее сообщалось, что Столтенберг предлагал созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января. Это заседание может стать первым через два с половиной года.

Ранее стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса. По сообщениям СМИ, на заседании участники намерены обсудить вопрос по ситуации вокруг Украины в связи с сообщениями о концентрации российских войск на украинской границе.

Кроме того, представитель Совета национальной безопасности США сообщил журналистам на условиях анонимности, что, как ожидается, 10 января состоятся переговоры американских и российских представителей по контролю над вооружениями и украинской проблеме.