В Чорткове горит комбинат хлебопродуктов, перекрыто движение на железнодорожной станции. ВИДЕО

В городе Чортков Тернопольской области происходит масштабный пожар на территории комбината хлебопродуктов. Из-за пожара временно прекращено движение на железнодорожной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"28 декабря в 19:25 в ГСЧС поступила информация, что в г. Чортков на территории комбината хлебопродуктов в отдельно стоящем складском здании, предварительно пустом, возник пожар крыши на площади около 1 тыс. 300 м кв", - говорится в сообщении.

Тушение пожара продолжается, не допущено распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 35 человек и 8 ед. техники ГСЧС.

Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и находящегося рядом со зданием железнодорожного депо. К месту пожара направлен пожарный поезд из г.Тернополь.

Как сообщили в "Укрзализныце", в результате пожара на рельсы рухнули конструктивные элементы транспортерной линии (подача зерна и круп) хлебоприемного предприятия.

Также, из-за пожара на Хлебоприемном комбинате в Чорткове, который стоит вплотную к железнодорожным путям, будет задержан поезд №58 "Ворохта - Киев". Поезд прибыл на ст. Чортков в 20.56 и задержится до локализации пожара.