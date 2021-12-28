Зеленский передал гостиницу "Украина" в управление Мининфраструктуры

Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель "Украина" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В целях упорядочения использования объектов государственной собственности, находящихся в управлении Государственного управления делами, президент постановил согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче государственного предприятия "Отель "Украина" (г. Киев, ул. Институтская, 4) , находящегося в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры.

Напомним, в декабре этого года Мининфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании с катарским инвестором Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L с целью привлечения инвестиций, развития туристической и гостиничной инфраструктуры. В частности, речь идет об инвестициях в модернизацию ГП "Отель "Украина".

Читайте также: Эффектный красно-черный дизайн отеля "Бандерштадт" в Ивано-Франковске показал мэр города. ФОТО

Отель "Украина" построен в 1961 году. Первоначально отель назывался "Москва". Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины. Al Rayyan Tourism Investment Co. W.L.L (ARTIC) – одна из ведущих мировых международных гостиничных групп.