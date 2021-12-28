Во время пожара в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области погибли 2 пациента, - ГСЧС. ФОТО
4 1674
Во время пожара в больнице г. Косив (Ивано-Франковская область) погибли два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
28 декабря в 21:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания Косовской ЦРБ. К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 м.кв.
В 21:42 пожар был локализован, а в 22:00 – ликвидирован.
На месте пожара обнаружены тела 2 погибших (больные), спасены 3 больных - из соседней палаты.