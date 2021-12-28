Во время пожара в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области погибли 2 пациента, - ГСЧС. ФОТО

Во время пожара в больнице г. Косив (Ивано-Франковская область) погибли два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

28 декабря в 21:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания Косовской ЦРБ. К моменту прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно составляла 55 м.кв.

В 21:42 пожар был локализован, а в 22:00 – ликвидирован.

На месте пожара обнаружены тела 2 погибших (больные), спасены 3 больных - из соседней палаты.

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