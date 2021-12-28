Зеленский ввел санкции против телеканалов "Первый Независимый" и UkrLive, связанных с Козаком и Шуфричем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против двух украинских телеканалов - "Первый Независимый" и UkrLive.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

В частности, президент ввел решение СНБО о введении санкций против "Медиахолдинга "Новости", "Тайм Медиа" и "Телепространство"

Санкции предусматривают, в частности, что украинским чиновникам запрещено выдавать какие-либо лицензии и использование радиочастотных ресурсов Украины. Кроме того, юридические лица-владельцы этих телеканалов не могут совершать никаких финансовых операций на территории Украины и со счетов украинских банков.

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Санкции введены сроком на 5 лет.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украина и их формального владельца нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. После этого журналисты этих телеканалов перешли на новый канал "Первый Независимый".

Отметим, бенефициарным владельцем ООО "Телепространство" является нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Также Нестор Шуфрич является совладельцем "Медиахолдинга Новости", зарегистрированного 100 работниками заблокированных телеканалов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый Независимый" в конце сентября 2021 года. Вскоре с этим телеканалом объединился UkrLive, а 1 ноября стало известно, что нардеп ОПЗЖ также стал владельцем UkrLive.

Как сообщал "Детектор медиа", руководителем ООО "Тайм Медиа" стал менеджер медиагруппы Тараса Козака Павел Егоричев. Он также является директором ООО "Новый формат ТВ" и председателем ООО "ТВ Выбор", которые входят в состав медиагруппы Козака.