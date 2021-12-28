Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности".

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что информационная политика России – это угроза Украине и другим демократическим государствам, поскольку Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институции, в частности выборы.

Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности. В частности, противодействие дезинформации и информационным операциям России, обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.

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От реализации Стратегии ожидается защищенное информационное пространство Украины, эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций, осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента, обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территории, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности граждан, соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, обеспечение защиты прав журналистов, формирование украинской гражданской идентичности.