Главные новости 28 декабря: расследование против Гогилашвили, "слуга" Ковалев купил телеканал

Против Гогилашвили расследуют два дела, "слуга народа" Ковалев купил телеканал, среди не политиков больше шансов стать президентом - у Дмитрия Гордона, - главные новости Украины 28 декабря.

ГБР начало два расследования против Гогилашвили

Первое расследование касается возможного служебного подлога при оформлении на работу в МВД. Второе – возможное превышение служебных полномочий во время конфликта на блокпосте в Донецкой области.

А у его супруги Марии Левченко, как выяснилось, нет доступа к государственной тайне. Каким образом личная помощница Зеленского могла в таком случае присутствовать в кабинете при обсуждении спецоперации по задержке "вагнеровцев" - неизвестно.

"Слуга" Ковалев купил телеканал

Народный депутат Алексей Ковалев стал владельцем "4 канала", ранее принадлежавшего экс-нардепу Дмитрию Добродомову.

Кабмин уволил замминистра Грабарука после скандальных фото с помощницей

Заявление об уходе Игорь Грабарук написал самостоятельно. Скандал вокруг Грабарука разразился, когда соцсети начали обсуждать фото, на котором он стоит рядом с помощницей.

Среди не политиков больше всего шансов стать президентом - у Гордона

По результатам опроса, почти треть тех, кто бы принял участие в выборах, если бы на них не было профессиональных политиков, проголосовали бы именно за журналиста Дмитрия Гордона. Далее в рейтинге – журналисты Портников и Мосейчук, а также врач Комаровский.

Волынь и Запорожская область выходят из "красной" зоны

На "желтый" уровень опасности эти области перейдут с 30 декабря.

Netflix ответил Ткаченко по поводу "Эмили в Париже"

В компании отписали дипломатично: поблагодарили за обратную связь и сообщили, что услышали об озабоченности наших зрителей образом украинки. Напомним, ранее уроженку Киева в сериале изобразили как воровку.

Центр "Мемориал" ликвидировали в России

Это решение принял Верховный суд РФ. Закрыть "Мемориал" решили из-за того, что он не ставил на своих материалах отметку "иноагент". Организация намерена продолжить работу.