Переговоры США и РФ по вопросам безопасности состоятся 10-13 января в трех разных форматах, - Госдеп

США и их союзники и партнеры проведут двусторонние и многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию вокруг Украины, 10-13 января в трех разных форматах.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения (двустороннего. – Ред.) диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января", - проинформировал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что подход действующей администрации США в отношении Украины является четким и последовательным.

"Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. У нас в НАТО общая позиция по поводу последствий, с которыми столкнется Россия, если нападет на Украину, и мы также едины в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах", - отметил Прайс.

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Комментируя содержание переговоров, он заметил, что ожидается обсуждение обеспокоенности с обеих сторон. При этом спикер Госдепа подчеркнул: "Мы всегда будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров".

Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США дипломатическому решению конфликтов.

"Мы считаем, что открытые каналы диалога, открытые каналы дипломатии имеют конструктивный потенциал, ведь мы стремимся к деэскалации потенциального военного конфликта на территории Украины и вокруг нее", - подытожил представитель Госдепа.

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