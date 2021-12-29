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4 человека погибли, 3 пострадали в результате пожара в Косовской райбольнице, - глава ОГА Онищук

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4 человека погибли, 3 пострадали в результате пожара в Косовской райбольнице, - глава ОГА Онищук
Возросло количество погибших в Ивано-Франковской области в результате пожара в Косовской центральной районной больнице. По последним данным, жертвами взрыва стали четыре человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По последним данным, в Косовской центральной районной больнице, где произошел пожар, четыре человека погибли.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое - от пожара", – сообщила Онищук.

Также, по ее словам, еще три человека пострадали. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Им предоставляется весь спектр помощи", – сказала Онищук.

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Также она подчеркнула, что все экстренные службы города работают в экстренном режиме.

Топ комментарии

  • олег михайлов 7bc3eaf3
    ...в результате пожара погиб от COVID?
  • Amber
    Сумно коли гинуть люди , через недбалість інших 🙁
  • альфред рудий
    я вопрос давно хотел задать, а зачем вам кислород в промышленных масштабах? я где то краем уха слыхал что организм устроен так что одна молекула гемоглобина может присоеденить 4 молекулы кислорода, не больше, чего в атмосферном воздухе более чем достаточно, а вот если увеличить концентрацию кислорода более 40% в ингалируемой смеси то через 3 часа начинает наблюдаться раздражение легочной ткани, при повышении выше 50% кислород начинает токсически воздействовать на легочную ткань, я уж не говорю про всякие ВАПЛы, а гемоглобин как присоеденял 4 молекулы так и будет , проблема ж не в недостатке кислорода, и не в том что гемоглобин связан чем то другим, а в том что поражены легкие, а зачем вы уважаемые обложились этими балонами как бомбами от мессершмита, к тому же у вас какой то странный я бы сказал извращенный подход к человеческой жизни, пока условный человек не заболела ковидом вам насрать на его жизнь и проблемы и другие заболевания, но как только он заболел ковидом вы будете его спасать рискуя взорвать к херам больницу с пациентами и пол города заодно
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