За минувшие сутки войска РФ дважды обстреливали украинские позиции. Возле Катериновки и в сторону Крымского оккупанты применили противотанковые гранатометы. Без потерь, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в Луганской области, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.
В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - акцентируют внимание в штабе.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 29 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.