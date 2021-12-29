За минувшие сутки войска РФ дважды обстреливали украинские позиции. Возле Катериновки и в сторону Крымского оккупанты применили противотанковые гранатометы. Без потерь, - ООС

За прошедшие сутки, 28 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в Луганской области, недалеко от Катериновки, противник открывал огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из станковых и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - акцентируют внимание в штабе.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 29 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли украинские позиции у Катериновки из гранатометов и стрелкового оружия: потерь нет, - штаб ООС

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.