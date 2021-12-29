В Украине за сутки от COVID-19 умерли 307 человек, зафиксированы 5454 новых случая заражения, 12 352 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как отмечается, также за минувшие сутки:
госпитализированы – 1153 человека;
летальных случаев – 307;
выздоровели - 12 352 человека.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
заболели – 3 654 690 человек;
выздоровели – 3 449 880 человек;
летальных случаев – 95 412;
проведено ПЦР-тестирований – 16 724 734.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки 131 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу – 1290 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 639 498 человек, из них получили первую дозу – 14 639 496 человек, получили две дозы – 13 542 266 человек, получили дополнительную дозу – 2610 человек, бустерную дозу – 2280 человек.
В общей сложности проведено 28 186 652 прививки.