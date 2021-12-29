В будущем Россия может вернуться к применению смертной казни, - председатель Конституционного Суда РФ Зорькин
Об этом заявил глава Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсантъ.
Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в Россию смертной казни.
По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.
"То обстоятельство, что КС принял решение, что делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - заявил Зорькин.
Глава КС России также напоминает, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.