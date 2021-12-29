Новости

Ткаченко о ликвидации "Мемориала": РФ отказывается от желания быть свободной страной

3 14564
Ткаченко о ликвидации "Мемориала": РФ отказывается от желания быть свободной страной
Ликвидация Верховным судом РФ правозащитного общества "Мемориал" может иметь очень негативные последствия в будущем.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минкульта напомнил, что "Мемориал" был первой официальной организацией в бывшем Советском Союзе, которая начала подвергать анализу и раскрывать преступления советской системы против собственного населения. Преступления против своих же людей.

"Мемориал поднял флаг борьбы за свободу. И тот факт, что сегодня в РФ его запрещают, – говорит, что Москва отказывается от желания быть свободной страной", – говорится в сообщении.

"Тоска нынешней власти РФ по той "тюрьме народов" в Советском Союзе и Советской системе, к сожалению, возвращается в реальность. Трагично, потому что это тоска по тому, когда погибли миллионы людей. Мне грустно, потому что я знаю многих людей, которые прошли советские лагеря за собственные убеждения, рискуя собой, и, кажется, все это повторяется в России.

Такие события должны получить международную огласку для действий на опережение и, возможно, спасения многих жизней", - подчеркнул Ткаченко.

Напомним, Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры ликвидировал во вторник международное историко-просветительское общество "Мемориал".

Также читайте: США осуждают ликвидацию "Мемориала" и призывают РФ прекратить притеснения правозащитников, - Госдеп

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Vitaliy Ishchenko

    10 год ·



    Судячи по новорічній програмі на "1+1", стосунки Володимира Зеленського та Ігора Коломойського, м'яко кажучи, не погіршились. У прямій та непрямій формі Президенту присвячений фактично весь ефірний час.

    Зранку до ночі бачу твої очі... Якби вони були різної статі, то мали б брати шлюб. Просто душа в душу... А оскільки вони чоловіки (нормальні), це свідчить про одне - їх політичний союз міцний та непорушний.

    Суспільству зараз намагаються нав'язати думку - ніби Президент Зеленський віддалився від олігарха Коломойського. Але це казка. Розподіл ефірного часу на "плюсах" такий самий, як і перед президентськими виборами. Все для Зеленського, все для перемоги. Їх спільної перемоги.
  • Ksenia VB
    Палав... Якісно підпалили. Щоб згоріло усе, що миші не виїли.
  • Ksenia VB
    @OBunich

    ·
    10 год



    Горів Чортківський комбінат хлібопродуктів Держагенства резерву України . Той самий, де зерно « миші з'їли»
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости