ЕС должен присутствовать на переговорах РФ и США по гарантиям безопасности, - Боррель

Решения о безопасности в Европе не могут приниматься двумя сторонами без учета ЕС.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Die Welt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Мы не хотим и не должны быть нейтральным зрителем, при котором примут решение. Так считает и госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он заявил мне 23 декабря в телефонном разговоре", – отметил Борель в телефонном интервью изданию.

Дипломат подтвердил решимость по поводу участия ЕС в переговорах на фоне кризиса у границ Украины и России.

"Если Москва, как заявляет, хочет говорить об архитектуре безопасности в Европе и их гарантиях - с января и дальше, это вопрос не только США и России. ЕС должен присутствовать на этих переговорах; такие встречи имеют смысл только в том случае, если они проходят в тесной координации с ЕС и с участием ЕС", - заявил дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры США и РФ по вопросам безопасности состоятся 10-13 января в трех разных форматах, - Госдеп