В Черниговской области перестраивают старый мост через реку Лысогор
Об этом Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Работы проходят в рамках программы "Большая стройка". Подрядчик уже забетонировал новое пролетное строение и уложил на нем нижний слой асфальтобетона.
Мост длиной 46 метров был построен в 1969 году и до начала реконструкции в мае этого года находился в предаварийном состоянии. Мостостроителям пришлось его полностью разобрать, а для проезда транспорта проложить временную дорогу параллельно месту проведения работ.
В данный момент подрядчик уже приступил к монтажу перильного ограждения, после чего сделает откосы. Дальнейшие работы продолжатся уже весной. Необходимо будет уложить верхний слой асфальтобетона и обустроить подходы к мосту.
Новый мост будет отвечать всем современным нормам нагрузки и безопасности дорожного движения.
Мост через Лысогор расположен на дороге национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, масштабный ремонт которой в ходе "Большой стройки" проводится сразу в двух областях - Черниговской и Сумской. Протяженность трассы в пределах Черниговской области составляет 143 км.
Дорога была построена во второй половине ХХ века и давно нуждалась в комплексном ремонте. В ходе капитального ремонта здесь вместо разрушенных бетонных плит и чернощебеночного покрытия укладывается асфальтобетон. Одновременно проводится ремонт мостов, которые также не соответствуют современным габаритным и весовым нормам.
Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский, выступивший инициатором программы "Большая стройка", сообщил, что за два года ее реализации в Украине уже было восстановлено и построено 560 мостов и искусственных сооружений. За два следующих года планируется восстановить еще 810 мостов.