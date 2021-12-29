Кабмин выделил 300 млн грн на зарплаты шахтерам
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Кабинет Министров выделил 300 млн грн для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №1733.
Так, средства выделяются Министерству энергетики на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.
Минэнерго должно в трехдневный срок составить перечень расходов выделенных средств и до 30 декабря отчитаться об их использовании.