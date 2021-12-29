Кабмин выделил 300 млн грн на зарплаты шахтерам

Кабинет Министров выделил 300 млн грн для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении №1733.

Так, средства выделяются Министерству энергетики на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Минэнерго должно в трехдневный срок составить перечень расходов выделенных средств и до 30 декабря отчитаться об их использовании.

Также читайте: Около 6,5 миллиарда уже направлены на зарплаты шахтерам, - Галущенко