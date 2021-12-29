РФ готова увеличивать поставки газа в Европу при условии заключения долгосрочных контрактов, - Новак
Об этом Новак заявил в интервью РБК, передает Цензор.НЕТ.
"Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса", – сказал Новак.
Он также добавил, что увеличение добычи газа требует инвестиций, которые должны окупаться в продолжительном периоде.
Вице-премьер РФ считает, что период высоких цен на газ истечет, когда предложение будет обеспечивать спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы запасы в подземных хранилищах, чтобы "надежно проходить зимний период".
По мнению Новака, ситуация с ценами будет более стабильной, если большая часть потребления будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии.
Российский чиновник также перечислил причины, по которым, как он считает, установились высокие цены на газ. Это отказ ЕС от долгосрочных контрактов и долгосрочных инвестиций, холодная зима 2020/21 годов и риски повторения холодов этой зимой.