Молочные предприятия Украины на грани остановки из-за цен на газ, государство не оказывает помощи и дожимает бизнес

28 декабря состоялась пресс-конференция, на которой представители ассоциаций пищевой отрасли открыто рассказали о кризисном состоянии предприятий, обеспечивающих продовольствием граждан Украины.

Молокоперерабатывающие заводы представлял Глава Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке член группы компаний "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Впервые в истории современного государства было откровенно заявлено, что предприятия пребывают на грани остановки из-за непомерно высокой цены на природный газ.

"Заводы группы "Молочный альянс" тоже предупредили своих партнеров о невозможности дальше работать с убытками. Ситуация парадоксальна: чем больше ты перерабатываешь молока и выпускаешь продукции, тем больше ты получаешь убытков. Судите сами. Цена на газ за год для нас выросла почти в 10 раз (с 5.5 грн/м куб. до 50 грн/м куб.). Электроэнергия - в 2.5 раза. Цены на таропаковочные материалы - на 42%. Цены на молоко-сырье - на 25% (и это при том, что эти цены почти на треть выше, чем в соседней Польше, которая заваливает нас своей молочкой. А вот цены на готовую продукцию мы смогли поднять в среднем всего на 7%. В таких условиях дальнейшая работа будет давать нам десятки миллионов убытков ежемесячно. А это недопустимо, потому что дальше может быть только банкротство. И тогда пострадают все - от фермера до потребителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ассоциации обратились к государству за пониманием и поддержкой.

"Но понятно, что своего газа нет, в бюджете средств нет, парламент на каникулах, правительство не знает, как латать появляющиеся ежедневно дыры. Налоговая администрация продолжает работать по старым методам, дожимая бизнес, у нас тоже есть что рассказать", – акцентирует внимание он.

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"Поэтому мы вынуждены обратиться к хозяйствам: давайте на период до стабилизации ситуации с ценами на газ снизим на несколько процентов цены на молоко-сырье. Ведь их рентабельность позволяет это сделать. И обратились к торговым сетям: примите наши экономически обоснованные цены и сократите дебиторскую задолженность к уровню договорных условий. Мы не ставим ультиматумов, а только предлагаем совместно побороть этот кризис. От этого все выиграют на перспективу", - резюмирует Вовченко.