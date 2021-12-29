Автомат или механика: В Украине начали выдавать водительские права с новой отметкой

В водительском удостоверении теперь есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.

Она указывается в графе 12 документа в виде кода "78". При ее наличии водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии - с любой.

Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.

Уже изменился дизайн бланка водительского удостоверения. С прошлого года он имеет темно-розовый цвет, похожий на цвет европейского водительского удостоверения, стилизованное изображение Государственного Флага Украины для идентификации страны. Бланк стал более защищенным от подделок. В нем имплантирован электронный носитель, указывается срок его действия, а также группа крови и резус-фактор водителя. Впереди – практическое введение отметки о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство.

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