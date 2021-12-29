Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП новым решением ОАСК, - Шабунин

Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя на должность руководителя САП еще одним решением ОАСК. Коммуникационное поле для этого готовит олигарх Игорь Коломойский. Если это произойдет, Зеленский может утратить субъектность в международной политике.

Об этом пишет в Телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Из уважения до 13,5 млн избирателей Зеленского этот пост будет максимально вежливым (хотя и будет касаться конкурса САП). Итак, Банковая планирует в очередной раз сорвать объявление победителя еще одним решением ОАСК. Коммуникационное поле для которого уже готовит Коломойский", - отмечает Шабунин.

"Господин президент, в посте ниже я попробую объяснить, почему это повредит и стране, и вам лично", - обращается он к Зеленскому.

По словам Шабунина, для страны это плохая идея, потому что, действуя таким образом, глава государства теряет субъектность в международной политике. Что сейчас для Украины является смертельной угрозой.

"Посудите сами, договаривались бы вы о чем-то серьезно с человеком, который до этого показательно не выполнил ранее взятые на себя обязательства? Ответ очевиден, правда? Так почему тогда мы ждем, что это будет делать президент США? Или руководители других ведущих государств, послы которых стали свидетелями пренебрежения вами обязательствами по САП?" - поднимает вопрос он.

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"Возможно, вас убеждают, что администрация Байдена пропустит это так же, как историю с "Нафтогазом". Но ситуация была критически иной: тогда вы не нарушали ваше персональное слово. В ситуации с конкурсом на руководителя САП - нарушаете, причем слово, данное на самом высоком уровне и публично зафиксированное вашей же подписью", - продолжает Шабунин.

Глава ЦПК убежден, что нарушение слова исключит Зеленского из настоящих переговоров об Украине. Зачем учитывать позицию президента, который все равно не выполняет взятые на себя обязательства?

По его убеждению, в итоге нам придется забыть о подходе "ничего об Украине без Украины".

"Еще, мне кажется, ваша команда не понимает, насколько переломной является история со срывом конкурса САП внутри страны. Понять это поможет позиция главного редактора "Украинской Правды" Севгиль Мусаевой. Такой же - резко отрицательной - стала позиция ключевых людей всех ведущих независимых медиа (а также экспертной среды). Отмечу, большинство из них до этой истории с САП воспринимали вас нейтрально", - отмечает Шабунин.

"И если команда убеждает вас, будто эти медиа не оказывают электорального влияния, то ваш предшественник ошибался так же. Чем это для него закончилось, вам и без меня известно. Знаю, что вашу команду зацепили мои слова о государственной измене. Хочу их объяснить. Допустим, что я - Ермак/Татаров, который хочет сорвать этот конкурс. Самый простой способ это сделать - не собирать комиссию. Это хоть как-то позволяет вам, господин президент, сохранить лицо", - пишет он.

Далее Шабунин подробно останавливается на том, что сделала команда президента:

1) Собирает комиссии, а за день до заседания выкатывает решение ручного ОАСК (которым подменяет 15 месяцев конкурса).

2) Затем пятерка ОПешних членов на глазах множества редакторов и послов сначала определяет победителя, а затем ТРИЖДЫ отказывается его утвердить.

3) Через несколько дней ваша команда снова собирает комиссию, чтобы… на глазах тех же редакторов и послов повторно сорвать утверждение определенного победителя.

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"То есть, вместо того, чтобы просто не собирать комиссию, ваша команда ее дважды собрала, чтобы точно продемонстрировать послам (и их столицам) нарушение вашего обязательства (перед ключевым союзником по безопасности Украины). Господин президент, помогите найти этому другое определение, кроме как государственная измена, особенно в преддверии столь важных для Украины переговоров между США и Россией.

И последнее, пожалуй, для ваших избирателей самое неприятное. Помогите найти положительное объяснение тому, что лично вы, господин президент, проявляете толерантность к таким действиям вашей команды?" - резюмирует Шабунин.







