От COVID-19 в Киеве умерли 16 человек, выявили 1113 новых случаев, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве с диагнозом коронавирус госпитализировали 68 человек.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки выявили 1113 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (с начала пандемии 329 494 случая).

Среди заболевших 610 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 401 человек в возрасте от 18 до 89 лет, а также 53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 49 мальчиков от 2 до 17 лет

16 жителей Киева умерли от COVID-19 (всего 8152 летальных случая). Умерли 8 женщин от 63 до 86 лет, а также 8 мужчин от 49 до 89 лет.

За прошедшие сутки 68 человек госпитализировали с диагнозом коронавирус, а 86 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1358 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 311 029).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (182), Деснянском (150) и Соломенском (148).

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