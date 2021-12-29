Выявлены 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон", - Минздрав
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.
Таким образом, в общей сложности выявлены шесть случаев заболевания штаммом "Омикрон". Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.
В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.
Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок в страны, где распространен коронавирус штамма "Омикрон".