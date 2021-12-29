Выявлены 5 новых случаев заболевания штаммом "Омикрон", - Минздрав

По состоянию на 28 декабря в Украине выявлены 5 новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Первый случай подтвердили 18 декабря в Главной референс-лаборатории Центра общественного здоровья с помощью секвенатора. Пять новых – в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

Таким образом, в общей сложности выявлены шесть случаев заболевания штаммом "Омикрон". Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре. Среди больных две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах). Первый пациент перенес болезнь легко и получил отрицательный результат тестирования.

В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование новых случаев и обследование контактных лиц.

Для минимизации рисков инфицирования новым штаммом Министерство здравоохранения советует воздержаться от поездок в страны, где распространен коронавирус штамма "Омикрон".

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