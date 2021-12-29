Предварительная причина пожара в Косовской райбольнице - нарушение требований пожарной безопасности, - Офис Генпрокурора

Прокуратура проводит расследование причин пожара в больнице Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, вечером 28 декабря 2021 года на первом этаже реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы вспыхнул пожар. Погибли три пациента – две женщины и мужчина. Трое медиков получили ожоги разных степеней тяжести. Они госпитализированы.

По предварительным данным, причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Досудебное расследование продолжается по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которой погибли и пострадали люди (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, в реанимационном отделении больницы в Ивано-Франковской области возник пожар. Четыре человека погибли, трое пострадали.

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